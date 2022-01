Incredibile Alisson: espulso due volte ma il VAR lo salva in entrambi i casi…

Notte "pazzesca" per il portiere del Brasile

Alisson espulso due volte in Ecuador-Brasile ma salvato dal VAR . Sì, nessun errore. Il portiere ha ricevuto ben due cartellini rossi ma in entrambi i casi, grazie all'intervento della tecnologia, è stato... graziato.

Succede tutto nella notte di qualificazioni sudamericane al Mondiale in Qatar. Nella sfida tra la Nazionale verdeoro e l'Ecuador, l'ex Roma, ora al Liverpool, si è visto sventolare per ben due volte il cartellino più severo. Nel primo caso per aver colpito Enner Valencia con una gamba alta e nel secondo per un pugno a Eduar Preciado. In entrambe le circostanze, come anticipato, Alisson ha visto il provvedimento preso dall'arbitro essere poi revocato grazie al prezioso ausilio del VAR.