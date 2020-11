Incredibile, Barcellona multato per il tributo di Messi a Maradona con la maglia dei Newell’s

Lionel Messi dopo aver segnato si è tolto la maglia oggi mostrando quella dei Newell’s Old Boys per un tributo a Diego Maradona che ci giocò in passato così come il 10 del Barcellona. L’arbitro del match Mateu Lahoz ha mostrato il cartellino giallo a Messi e poi il club è stato sanzionato e dovrà pagare una multa di 3 mila euro. Il regolamento de LaLiga recita: “Il calciatore che, in occasione di un gol o per qualsiasi altra causa, alza la maglia e mostra qualsiasi tipo di pubblicità, slogan, leggenda, sigla, anagrammi o disegni, qualunque sia il suo contenuto o lo scopo dell’azione, sarà sanzionato, in quanto autore di un reato grave, con una multa fino a 3.000 euro e una diffida ”. La sanzione risponde a una disposizione della FIFA che vieta questo tipo di prestazione in qualsiasi competizione ufficiale nel mondo.