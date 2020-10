Incredibile Coentrao: torna a giocare dopo 513 dalla sua ultima partita

Fabio Coentrao torna a vestire una maglia di un club e lo fa firmando con il Rio Ave. Il terzino portoghese torna a casa e la società lo annuncia con un magnifico post social in cui cita alcune frasi di una nota canzone.

Riecco Coentrao 513 giorni dopo l’ultima apparizione

L’annuncio del ritorno in Portogallo del terzino che in passato ha vestito anche la maglia del Real Madrid ha dell’incredibile. Infatti, come riporta anche Mundo Deportivo, Coentrao ha giocato la sua ultima partita da calciatore professionista addirittura 513 giorni fa. Il difensore era in campo nella partita persa dal suo Rio Ave contro il Benfica. Dopo essere stato vicino a diversi club, ma restando sempre svincolato, il classe 1988 torna protagonista a casa sua e spera di poter tornare a calcare il terreno di gioco dopo tanto, tantissimo, troppo tempo…