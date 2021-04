Incredibile Eder, stoccata allo Jiangsu: “Vendendo il pullman magari ci pagano”

L'attaccante punge la sua ex società

I problemi finanziari dello Jiangsu Suning , squadra campione della Super League cinese sono ben noti nell'ambiente del pallone. Una crisi che ha portato la stessa dirigenza a non fare iscrivere la squadra alla nuova stagione nonostante fosse la detentrice del titolo. Le immagini apparse in rete nelle scorse ore della vendita del pullman ufficiale del club hanno fatto il giro dei social confermando una situazione davvero complicata.

Ad amplificare il "rumore" di tale situazione per lo Jiangsu è stato l'ex calciatore Eder che già in passato aveva sottolineato come la dirigenza non avesse mantenuto fede agli impegni economici stabiliti. Su Twitter, l'attaccante ora al San Paolo ha scritto senza mezze misure contro l'ex società: "Almeno se riescono a vendere il pullman forse pagano quello che devono pagare. Pazzesco".