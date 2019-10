Incredibile in Arabia Saudita, la VAR non funziona perché…si sta caricando un cellulare

Ha dell’incredibile quanto accaduto in Arabia Saudita durante la partita tra Al-Nassr e Al-Fateh. Protagonista la VAR, anzi, un addetto al campo e il suo cellulare.

Ad un certo punto, il match è stato interrotto con l’arbitro che è stato richiamato a bordocampo dalla VAR per correggere un errore. Nulla di strano fin qui, peccato che in quel momento, il sistema non stesse funzionando e il motivo è davvero assurdo. Come scrive ESPN, infatti, un addetto al campo aveva staccato poco prima la presa del monitor del VAR per poter ricaricare il proprio cellulare impedendo così al direttore di gara di poter vedere le immagini. Una scena incredibile, ma che è accaduta davvero.