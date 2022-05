Incredibile in Coppa di Turchia: Bertolacci “fa fuori” Hamsik

Il Kayserispor elimina i campioni di Turchia del Trabzonspor dalla Coppa con un sorprendente 4-2

Incredibile risultato in Coppa di Turchia dove i freschi campioni della Super Lig del Trabzonspor sono stati eliminati dal Kayserispor. 4-2 per la formazione di Andrea Bertolacci, in campo per tutta la gara.