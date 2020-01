Incredibile in Scozia: potrebbero esserci cinque Old Firm in 20 giorni

La Scozia si ferma quando Celtic e Rangers si affrontano nel derby di Glasgow. Una stracittadina chiamata Old Firm. Per una curiosa serie di coincidenze, il calendario potrebbe moltiplicare gli incontri tra i due club più titolati del panorama scozzese. Nel giro di 20 giorni potrebbero verificarsi ben cinque Old Firm. In caso di sorteggio in Coppa di Scozia ai quarti di finale, il primo match potrebbe verificarsi al 29 febbraio. In caso di parità, si ripeterebbe la partita il 4 marzo. Entrambe le squadre sono qualificate alla fase a eliminazione diretta di Europa League. Se dovessero accedere agli ottavi di finale, il sorteggio potrebbe proporre un nuovo Old Firm con andata il 12 marzo e ritorno una settimana dopo. L’unica certezza in tutte questi incroci particolari è il match del 15 marzo in campionato. Nell’ultima sfida si sono imposti i Rangers per 2-1.