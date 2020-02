Incredibile in Spagna, l’Extremadura ingaggia giocatore ritiratosi… 9 anni fa

Si chiama Leilei Gao ed è stato ingaggiato come centrocampista offensivo dall’Extremadura, squadra spagnola di Segunda Division. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il neo arrivato si era ritirato nel 2011.

Attraverso i proprio canali ufficiali anche social, il club ha annunciato di aver tesserato il giocatore cinese Leilei Gao. A 39 anni, il classe 1980 non ha alcuna intenzione di fare da comparsa, anzi. Come lui stesso ha ammesso al sito ufficiale del club a tanti buoni propositi: “Non vengo per fare spettacolo, spero di poter competere come un vero professionista ed essere apprezzato proprio per questo”.

Il centrocampista o attaccante aveva già provato a fare ritorno nel mondo del pallone con il Ponteffarina, ma solo nell’ambito di una sponsorizzazione e senza mai scendere in campo. Questa volta, con l’Extremadura, pare proprio andrà diversamente.