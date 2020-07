Incredibile ma vero: dopo 5 partite da imbattuto licenziato … per paura del Covid!

L’allenatore del Partizan Tirana, Adolfo Sormani, è stato licenziato dal club albanese per paura del Coronavirus. La storia incredibile arriva dall’Albania e sta facendo il giro del mondo.

LICENZIATO

Secondo quanto riportato da Tio.ch l’allenatore sarebbe stato licenziato dal club, malgrado non perdesse da cinque partite consecutive, perché aveva rifiutato di sedersi in panchina dopo che cinque giocatori della sua squadra erano risultati positivi al Coronavirus. Il club non ha specificato le cause del licenziamento, ma i media locali sono certi che la causa sia da ricondursi alla decisione dell’allenatore in contrasto con la dirigenza.

CHI E’ ADOLFO SORMANI

Adolfo Sormani è un ex giocatore e attuale allenatore di calcio, con diverse esperienze tra l’Italia e l’estero. All’interno della Penisola il tecnico ha allenato tra le altre la primavera del Napoli nel corso della stagione 2011-12, dopo aver allenato per tre anni le giovanili della Juventus. All’estero l’esperienza maggiormente di spicco l’ha avuta con Gianfranco Zola sulla panchina del Watford, quando è stato vice-allenatore dell’ex giocatore del Cagliari.