Incredibile River Plate: 25 positivi al Covid ma scenderà in campo lo stesso

In Argentina la squadra allenata da Gallardo potrebbe avere solo 7 giocatori disponibili

Come si legge in una nota pubblica dallo stesso club, il River Plate ha annunciato, infatti, l'aumento dei casi di positività all'interno del gruppo squadra, con il numero dei contagiati passato da 15 a 20 tra gli atleti al quale si deve sommare quello dello staff tecnico. "Il Club Atlético River Plate informa che si adeguerà al regolamento Conmebol che stabilisce che fintanto che ci saranno sette giocatori idonei nella lista, le squadre devono scendere in campo altrimenti saranno soggette a sanzioni derivanti dal regolamento. Allo stesso modo, per quanto riguarda la posizione del portiere, anche adeguandosi al regolamento - vista la particolarità della posizione e nel rispetto delle disposizioni in merito alla sua sostituzione per infortunio in qualsiasi momento durante la competizione - River Plate ha inviato alla Conmebol una nota che richiede l'inclusione nella lista di Alan Leonardo Díaz e Agustín Gómez nell'elenco".