Incubo Real Madrid: il Barcellona vince 4-0 al Bernabeu

Il Clasico è del club catalano che si mette alle spalle un periodo lungo di crisi

Clamorosa vittoria del Barcellona sul terreno del Real Madrid. Al Bernabeu è finita 4-0 per i catalani che hanno schiacciato i capitolini che nulla hanno potuto contro i ragazzi di Xavi. Due gol per tempo per la squadra blaugrana che dodici anni dopo la manita di Guardiola a Mourinho, sfodera una prestazione straordinaria contro un Real inerme e che senza Karim Benzema non riesce nemmeno a solleticare la difesa blaugrana. In gol nei primi 45' Aubameyang e Araujo. Nella ripresa Torres e ancora Aubameyang. La classifica continua a sorridere ai blancos, che restano comunque a +9 dal Siviglia secondo e a dodici punti dalla squadra di Xavi, che questa sera, però ha mandato un messaggio chiaro ad Ancelotti: se non sarà per quest'anno, sarà per il prossimo. Ma il Barcellona è tornato.