Incubo Serie A per il Galatasaray: eliminati in coppa da due ex del campionato italiano

Il Galatasaray è stato storicamente una squadra ostica per le formazioni italiane in Champions League. Ne sa qualcosa la Juventus, eliminata dai giallorossi nella Champions League 2013/14. Tuttavia, come per contrappasso, il club giallorosso ha subito una clamorosa eliminazione in Coppa di Turchia proprio per mano di due vecchie conoscenze della Serie A.

INCREDIBILE

Il Galatasaray è uscito per mano dell’Alanyaspor perdendo per 3-2 in casa. Le reti della squadra ospite portano firme note agli appassionati italiani. Due le marcature siglate dall’ex Fiorentina Babacar, mentre un centro è di Ucan, giocatore che ha vestito le maglie di Roma ed Empoli.