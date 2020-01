India, crolla tribuna allo stadio durante partita di beneficenza: 50 feriti

Una disgrazia in un giorno speciale. Durante una partita di beneficenza in India per ricordare un calciatore scomparso per un problema cardiaco, la tribuna dello stadio non ha retto ed è crollata ferendo diversi spettatori.

L’incidente è avvenuto durante la partita in memoria di Radhakrishnan Dhanarajan, morto sul campo lo scorso 29 dicembre per arresto cardiaco. Durante la gara, in cui hanno partecipato importanti calciatori indiani, la struttura dell’impianto non ha retto causando il ferimento di 50 persone. Per fortuna, come spiega Outolook India, nessuno è rimasto ferito in maniera grave. Solo tanta paura, in un giorno che sarebbe dovuto essere sereno nella memoria del defunto calciatore.