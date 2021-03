India, il Mumbai City fa doppietta: dopo il campionato anche l’Indian Super League

Il calcio indiano deve fare i conti con un dominio incredibile. Si tratta del Mumbai City, squadra appartenente al City Football Group, società di cui fa parte anche il Manchester City. Il club si è imposto nel campionato al termine di un testa a testa durissimo con l’ATK Mohun Bagan. Le due formazioni conclusero al primo posto a pari punti, ma a decidere il titolo furono gli scontri diretti a favore del Mumbai. Tuttavia la festa non si è limitata al trofeo principale.

DOPPIETTA

Il Mumbai City, infatti, si è preso il titolo nell’Indian Super League (ISL) battendo sempre i rivali dell’ATK Mohun Bagan. La sfida è rimasta in equilibrio fino al 90′ sul punteggio di 1-1. Poi, all’ultimo respiro, Bipin Singh ha sfruttato un errore degli avversari realizzando la rete della vittoria. Un successo storico perché celebra una doppietta clamorosa, peraltro ottenuta sempre contro la stessa formazione (primato, ma in negativo). La vittoria è stata dedicata dai giocatori al compagno Amey Ranawade, ricoverato in ospedale dopo uno scontro di gioco con un avversario. Le sue condizioni sembrano comunque buone.