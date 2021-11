Indiscrezione dalla Spagna: Aguero verso il ritiro dopo problema al cuore

Problemi più gravi del previsto: il bomber argentino potrebbe ritirarsi

Non ci sono buone notizie per Sergio Aguero e il Barcellona . Il Kun, reduce da un problema al cuore accusato nel match contro l'Alaves, potrebbe ritirarsi dal mondo del calcio.

Secondo quanto si apprende, l'ex Manchester City soffrirebbe di ​un'aritmia cardiaca non benigna, motivo per il quale starebbe seriamente valutando il ritiro. La notizia ha scosso tutto l'ambiente blaugrana visto che, in un primo momento, il problema sembrava non essere di grave entità. Invece, a seguito di ulteriori test, Aguero sembra impossibilitato al ritorno alla vita professionistica e, dunque, prossimo all'appendere gli scarpini al chiodo.