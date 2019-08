Infinito Casillas: dopo l’infarto riparte con il Porto

Iker Casillas non ha alcuna intenzione di lasciare il calcio giocato. Nonostante la grande paura dettata dall’infarto rimediato durante l’allenamento del 1 maggio, il portiere spagnolo campione del mondo nel 2010 è pronto a tornare in campo. Lo farà prendendosi tutte le precauzioni del caso, ma i timori sembrano ormai alle spalle. Il Porto è pronto a riabbracciare il suo fuoriclasse tra i pali. I Dragoni, infatti, lo hanno già inserito tra i giocatori a disposizione della prossima stagione. In attesa di tornare in campo, Casillas svolgerà un incarico particolare, facendo da mediazione tra dirigenza e squadra. Insomma, il simbolo dei trionfi delle Furie Rosse non molla.