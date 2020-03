Infinito Honda, gol al debutto col Botafogo e quota 100 in carriera raggiunta

Keisuke Honda debutta e segna con la maglia del Botafogo nel Campionato Carioca. Il giapponese trova la rete del momentaneo vantaggio dei suoi su rigore: si tratta del 100° goal con un club nella sua carriera. Arrivato ad inizio febbraio nell’ennesima squadra della sua interminabile vita calcistica, il talento nipponico ha subito fatto vedere le sue doti.

Nella partita contro il Bangu, valida per il campionato Honda ha segnato il primo goal con la maglia del Botafogo confermando la sua precisione col mancino dagli undici metri. Uno a uno il punteggio finale nella terza giornata del torneo carioca. Oltre alla gioia per la prima rete col nuovo club, il giappone festeggia il traguardo dei 100 gol in carriera messi a segno con diverse squadre di tutto il mondo. Tra queste, ricordiamo anche il Milan e il CSKA.