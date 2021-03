Infortunio choc per Jamille Matt del Forest Green Rovers: dita fratturate dopo appena un minuto di gioco

Tanta sfortuna per Jamille Matt, attaccante giamaicano del Forest Green Rovers, club inglese che milita in League Two. Durante la sfida contro il Bolton, il bomber si è infortunato in modo orribile procurandosi la frattura delle dita della mano.

Jamille Matt: infortunio choc

Come è possibile vedere sui social, la gara tra Forest Green Rovers e Bolton andata in scena nelle scorse ore è passata alla cronaca più per l’infortunio choc subito da Jamille Matt che per il risultato in sé. L’attaccante, nelle primissime fasi di gioco, poco dopo il primo minuto, a seguito di un normale contrasto di gioco col rivale MJ Williams si è seduto a terra visibilmente dolorante.

Le immagini hanno subito chiarito il motivo. Le sue dita della mano destra erano letteralmente posizionate ben distanti da dove dovevano essere. Si pensa ad una frattura ma ancora le sue condizioni devono essere benvalutate. Neppure l’intervento dei sanitari ha potuto risolvere il problema sul campo. Jamille Matt, bomber della squadra, è dovuto uscire in barella visibilmente sofferente. Il suo infortunio, purtroppo per lui, è diventato immediatamente virale sul web con alcuni scatti davvero spaventosi…