Infortunio shock in Fulham-Sheffield: Basham trasportato in ospedale

Grave infortunio per il difensore inglese nella sfida tra Fulham e Sheffield: il classe 1988 è stato portato in ospedale

Immagini bruttissime quelle che arrivano dall'Inghilterra. Nella sfida tra Fulham e Sheffield United, valevole per l'ottava giornata del campionato di Premier League, Chris Basham ha riportato un grave infortunio. Il difensore degli ospiti, che hanno perso la gara per 3 reti a 1, è stato costretto a uscire dal campo al minuto 35. Il classe 1988 è stato prontamente trasportato in ospedale.