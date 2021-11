Inghilterra, Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United a fine stagione

Clamorosa indiscrezione arriva dall'Inghilterra

L'attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo sta pensando di lasciare il club. Il Daily Express riporta questa indiscrezione visto che che se il club inglese non raggiungerà la Champions League alla fine di questa stagione, il calciatore portoghese cercherà una nuova squadra. Ronaldo, 36 anni, non vuole passare gli ultimi anni della sua carriera giocando in Europa League. Alla Juventus conoscono bene lo strappo di Ronaldo che andò in Premier per non aver vinto la Champions League. Dopo 11 turni, il Manchester United è sesto nella classifica della Premier League con 17 punti.