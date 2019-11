Inghilterra, Gomez shock: fischiato a Wembley. E Sterling lo difende

Nonostante il trionfo sul Montenegro, l’Inghilterra si scopre profondamente divisa. Colpa dei fischi che hanno ripetutamente scandito la gara di Joe Gomez. Il giocatore del Liverpool paga agli occhi dei tifosi presenti a Wembley il litigio con Raheem Sterling, degenerato nel corso del primo giorno di ritiro. Uno scontro che è costato una gara di stop all’attaccante del City. Gomez e i suoi famigliari presenti allo stadio si sono detti scioccati e profondamente dispiaciuti per l’accaduto. Immediata la solidarietà del Ct inglese Gareth Southgate, anche se la difesa più forte è arrivata proprio da Sterling. Queste le sue parole affidate a Twitter: “Lo ripeto a tutti i fans inglesi: è difficile per me accettare di vedere un compagno fischiato per qualcosa che ho commesso io”.