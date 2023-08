Inghilterra, guardalinee ko: al suo posto arriva… un tifoso

Clamoroso fuoriprogramma durante Portsmouth-Cheltenham, match di League One: entrambi gli assistenti si infortunano e il quarto uomo non basta...

Così in Bari-Palermo che ha dato il via alla Serie B si è di fatto giocato… un tempo supplementare, dato che tra espulsioni, proteste, sostituzioni e controlli Var il recupero ha sfiorato i 15 minuti. Niente, però, rispetto a quanto accaduto nel match tra Portsmouth e Cheltenham, valido per la League One, la terza serie del calcio inglese.