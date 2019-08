Inghilterra, niente fischietto: il match è diretto con…un’armonica

Mancano arbitro e fischietto, ma nessun problema si gioca e si dirige con…un’armonica.

Accade in Inghilterra, durante la gara tra i dilettanti del Tiptree Engaine FC e dello Stanway Rovers Reserves. Il direttore di gara non si è presentato ad arbitrare il match e allora si è trovato immediatamente un sostituto che, in mancanza di fischietto, ha deciso di dirigere la gara con un’armonica. Ad ogni intervento, ecco le note dolci ad accompagnare ogni decisione arbitrale. Il video sui social è virale e mostra l’assegnazione di un calcio di rigore. Come riporta il Mirror, il social media manager della lega dilettantistica, la Essex and Suffolk Border League, autore del filmato, ha dichiarato: “La mia prima reazione è stata ridere a crepapelle, stavo facendo molta fatica per filmare perché ridevo ad ogni fischio. È stata molto probabilmente una delle esperienze più divertenti della mia vita”.