Inghilterra, Southgate diventa più ricco grazie… ai suoi gilet

Questione di stile… e di soldi. Chiedere al commissario tecnico dell’Inghilterra Gareth Southgate che ha visto incrementare i propri guadagni grazie al proprio abbigliamento mostrato quasi sempre durante le partite della Nazionale inglese.

Come riporta il Sun, infatti, a seguito del Mondiale in Russia, Southgate avrebbe incassato 200mila sterline dai diritti di immagine, in modo particolare grazie al gilet (o panciotto) che lo ha sempre caratterizzato. In terra inglese, infatti, le vendite di questo particolare indumento sono raddoppiate dopo che il ct si è mostrato per tutto il torneo in terra russa con quel preciso vestiario. Una fonte citata dal Sun ha anche spiegato: “Gareth si è davvero distinto durante la Coppa del Mondo con il suo gilet. Sembrava molto elegante ed è diventata una cosa a cui la gente pensa automaticamente quando lo vede. Ha fatto miracoli per la sua immagine e il suo saldo bancario”.