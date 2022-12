Inghilterra, Southgate rimane CT fino all’Europeo 2024

Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, adesso è ufficiale: Gareth Southgate resta alla guida dell'Inghilterra. La Football Association (FA) ha diramato un comunicato con cui conferma l'attuale commissario tecnico: "Siamo lieti di confermare che Gareth Southgate continuerà come allenatore dell'Inghilterra e guida la nostra campagna per Euro 2024. Gareth e Steve Holland hanno sempre avuto il nostro pieno sostegno, ora inizia la nostra pianificazione per l'Europeo".