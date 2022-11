Inghilterra, Southgate: “Sconfitta all’Europeo con l’Italia con me per tutta la vita”

Le parole dell'allenatore della Nazionale inglese tra Europeo e Mondiale.

Intervista a Repubblica per il CT dell'Inghilterra Gareth Southgate. Diverse le tematiche affrontate dall'Europeo perso in finale contro l'Italia fino alla Nations League e al Mondiale in Qatar. L'allenatore inglese ha ammesso che il k.o. contro gli Azzurri ad Euro 2020 non lo abbandonerà mai.

EUROPEO - "È una sconfitta che porterò con me per tutta la vita. Per molti rimarrò sempre 'quello dell’Europeo', anche se quest’anno dovessi vincere il Mondiale", il commento di Southgate. "Il nostro problema è stato passare in vantaggio dopo due minuti in un torneo dove avevamo subito un solo gol. Abbiamo smesso di pressare alti e di tenere la palla. L’1-1 ha ribaltato la psicologia della partita. [...]. Personalmente ho allenato solo 200 partite in carriera, contro l’Italia era la mia prima finale: devo ancora imparare molto".

QATAR 2022 - Un passaggio anche sul Mondiale ed in particolare sulle polemiche legate alla cultura del Paese e le note vicende politiche legate ai diritti delle persone e non solo: "Abbiamo chiesto risarcimenti per i lavoratori, ma dobbiamo essere realisti sugli obiettivi che possiamo raggiungere in questo senso. Il Qatar è un Paese che ha una religione differente, è complesso: dobbiamo trovare il giusto equilibrio. Credo che si debba rispettare un Paese con cultura, religione e tradizioni diverse dalle nostre. Abbiamo la possibilità di poter accendere una luce su alcuni aspetti che si possono migliorare. Questo è già molto per poter fare la differenza".