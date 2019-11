Inghilterra, tifoso arrestato nell’intervallo per insulti omofobi al portiere avversario

Un tifoso è stato arrestato nell’intervallo di una partita per insulti omofobi. È successo in Inghilterra, in terza serie, la League One, durante il match fra Tranmere Rovers e Wycombe Wanderers: uno dei sostenitori della squadra di casa, infatti, per tutti i primi 45 minuti ha preso di mira il portiere dei Wanderers, Ryan Allsop, per le continue offese ingiustificate per la sua omosessualità. La polizia del Merseyside ha provveduto all’arresto della persona fra un tempo e l’altro, com’è giusto che fosse, perché questi sono i provvedimenti da prendere quando si parla di razzismo, che sia territoriale o di qualunque altra specie: individuare il colpevole e prendere decisioni drastiche. L’ispettore capo ha ringraziato pubblicamente Allsop e i vari tesserati per aver segnalato quanto stesse accadendo fra spalti e terreno di gioco.