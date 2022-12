Inghilterra, Tuchel si candida come CT dopo Southgate ma c’è un problema

Chi sarà alla guida dell'Inghilterra dopo l'eliminazione dal Mondiale? Southgate resta o va via?

In particolare, il tabloid inglese ha affermato che il manager tedesco, dopo l'addio al Chelsea, si sarebbe candidato per guidare i Tre Leoni avendo grande conoscenza dei talenti inglesi: sia quelli allenati allo Stamford Bridge sia quelli sfidati.

Il suo nome è sicuramente di grande prestigio ma ci sarebbe un problema. la FA preferirebbe in primis che Southgate restasse al comando dell'Inghilterra o, in alternativa, che il prossimo commissario tecnico fosse inglese. In tale ottica i nomi preferiti sarebbero quelli di Graham Potter, Brendan Rodgers e Eddie Howe.