Iniesta all’Emirates Club Fc: “È una nuova sfida, non vedo l’ora di…”

AndrésIniesta è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Emirates Club Fc. Il centrocampista aveva lasciato il Vissel Kobe solo pochi mesi prima, ed ora giocherà in Arabia Saudita per il suo nuovo club. Queste la sue parole sul trasferimento: "Per me e la mia famiglia è una nuova sfida, un nuovo capitolo della nostra vita. Arrivo proprio come quando ero a Barcellona o quando sono andato in Giappone, non vedo l'ora di continuare a godermi il calcio".