Iniesta: “Allenare in tandem con Xavi? Suona bene ma…”

Il Barcellona ha scelto il dopo Valverde, ma prima di chiamara Setien, ha provato a riportare in blaugrana un grande ex: Xavi. Lo stesso attuale allenatore dell’Al Sadd lo ha confermato e, adesso, c’è chi, come Andres Iniesta ammette che non sarebbe male una possibile collaborazione con lui magari proprio sulla panchna blaugrana.

Parlando a Radio Marca, l’attuale giocatore del Vissel Kobe ha detto: “Una mia collaborazione con Xavi? Beh, non suona affatto male. Ma non ora”, ha detto Iniesta. “Nelle scorse ore ho detto che vorrei vedere Xavi allenare il Barcellona, ma bisogna anche considerare cosa vuole lui. Anche io in futuro, forse, potrei allenare ma adesso sto ancora bene come giocatore e mi diverto ancora a scendere in campo. Credo comunque che un giorno ogni giocatore dovrebbe tornare nel club che sente suo. Non so in che ruolo, perché questo dipende dalle loro capacità ma sicuramente tutti vorrebbero tornare nel club dove hanno vissuto gran parte della loro vita”.