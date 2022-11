Iniesta: “Difficile che Messi torni al Barcellona. Commessi errori nel club blaugrana”

Parla l'ex centrocampista blaugrana sul futuro della Pulce e sul progetto Barcellona.

Redazione ITASportPress

Parere illustre sul mondo Barcellona e non solo da parte di Andres Iniesta, storico centrocampista ex blaugrana, ora in Giappone. Parlando ad AS, l'Illusionista ha detto la sua su svariati temi tra cui anche il potenziale ritorno di Messi in Catalogna.

MESSI - Sulle voci che vorrebbero un possibile ritorno del sette volte Pallone d'Oro al Barcellona: "Sinceramente vedo difficile che Messi possa tornare", ha sentenziato Iniesta. "Ma non sono né Laporta né Leo. Quindi non posso sapere cosa succederà in futuro".

XAVI E BARCELLONA - "Da quando al Barcellona è arrivato Xavi penso ci sia stata un'evoluzione in positivo. La rosa è completa in ogni reparto. Champions? Per passare avrebbe dovuto vincere una gara almeno tra Bayern e Inter ma questo non è successo. Si parla di fallimento ma credo sia eccessivo. Sicuramente è una forte delusione, come altre che sono arrivate in questi anni. Credo siano stati commessi degli errori e ci sono anche state altre sconfitte pesanti come quella contro la Roma". Infine sulla Liga: "Se la giocherà col Real Madrid fino alla fine e ci sono anche altre squadre come Betis e Real Sociedad...".