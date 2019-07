Iniesta dopo la sfida al Barcellona: “Ho scambiato un intero zaino di magliette…”

Si è appena conclusa l’amichevole tra Vissel Kobe e Barcellona con i blaugrana vittoriosi per 2-0 grazie alla doppietta del canterano Carles Pérez . Ma è stata anche la giornata di Andrés Iniesta. Il centrocampista, grande ex della sfida, ha parlato subito dopo la gara come riporta Mundo Deportivo.

“Per me è stata una gara strana e speciale. Vedere i miei ex compagni come avversari è sicuramente qualcosa di particolare. L’avevo comunque già immaginato. Alla fine ho preso quasi tutte le maglie, più che altro per distribuirle tra i miei attuali in modo che abbiano questo ricordo di un giorno che sicuramente rimarrà per sempre”, ha detto Iniesta. “Ho portato un intero zaino per scambiare le divise, più di 20, davvero molte”, ha aggiunto lo spagnolo.

FLASH BACK – “Se sono pentito della mia scelta? Pentimento è una parola troppo forte. Ho sempre detto che se avessi avuto la forza di continuare a giocare per il Barça oggi mi sarebbe piaciuto giocare con il Barça, ma il mio momento è finito e ora mi diverto in modo diverso, con il Vissel Kobe”. Poi Iniesta ha ammesso: “Ho provato a segnare un gol. Continuo comunque a trascorrere una giornata bellissima. Il nostro team non attraversa il momento migliore e avere il Barcellona davanti è sempre speciale”.