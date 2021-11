Iniesta incensa Xavi: “Al Barcellona farà bene. Spero abbia successo”

Il Mago loda il neo mister dei catalani

PERFETTO PER IL SUCCESSO - "Si adatterà perfettamente, questo è certo. Non solo per quello che potrebbe sapere del club ma perché è preparato per fare l'allenatore", ha detto Iniesta su Xavi. "Quindi questa è la cosa più importante, non solo per ciò che rappresenta come Xavi, ma come allenatore e per come è preparato so che sarà in grado di affrontare questa sfida. Prima di tutto, gli auguro tutta la fortuna del mondo e non ho dubbi che andrà tutto bene perché si è preparato per un momento del genere ed è molto entusiasta di poter affrontare questa sfida. Spero che ci saranno le circostanze per avere successo. Gli auguro il meglio. Per lui come compagno di squadra e per il Barça, ovviamente".