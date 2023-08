Iniesta, l’esordio in Arabia Saudita è… da dimenticare

Esordio da dimenticare per Andrés Iniesta. Il centrocampista di recente ha lasciato il Vissel Kobe e si è trasferito all'Emirates FC a parametro zero. Nella giornata di sabato 19 agosto ha fatto il suo esordio nel campionato saudita, la Saudi Pro League, ma le cose non sono andate come sperava. Entrato in campo al 69' non è riuscito a dare una svolta alla partita, che ha visto la sua squadra perdere per 1-0 contro l'Al Wasl. Si è trattato di un assalto totale a cui l'ex Barcellona non ha potuto opporre resistenza. Come testimoniato dalle statistiche, la sua squadra non è mai riuscita a fare un tentativo nella porta avversaria in tutto l'arco dei 90 minuti.