Iniesta raddoppia: primi calci per il figlio Paolo. Ma papà non è il preferito…

Un nuovo Iniesta sul terreno di gioco. La notizia già agita piacevolmente i tifosi di tutto il mondo. L’impatto di Andres Iniesta sul calcio è stato impressionante come testimoniato dai suoi successi, tra tutti i due Europei e il Mondiale con la Nazionale spagnola e le quattro Champions League con il Barcellona. A giudicare dalle immagini postate dall’ex centrocampista blaugrana sui propri social, anche il figlio Paolo Andrea avrebbe deciso di imitarlo. Il bambino di 4 anni è stato immortalato mentre si cimenta con i primi calci al pallone. E la passione non sembra davvero mancargli. Resta da capire quale sarà il suo ruolo in campo, anche perché papà Andres non è il solo giocatore a piacergli. Sempre guardando i social, Paolo Andrea è un grande fan del portiere del Barcellona Marc-André Ter Stegen. Il tedesco lo ha omaggiato lasciandogli i propri guantoni. Un segno del destino?