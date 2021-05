Iniesta, regalo speciale per il compleanno: rinnovo ufficiale col Vissel Kobe

Il centrocampista spagnolo rinnova per un'altra stagione col club asiatico

Andrés Iniesta rinvia il suo ritiro e decide di regalarsi, proprio in occasione del suo 37esimo compleanno, il rinnovo di contratto col Vissel Kobe . L'asso spagnolo ha cominciato la sua quarta stagione in Giappone e ha deciso di estendere l'accordo fino al 2023.

L'Illusionista e il club asiatico hanno annunciato con un comunicato apparso anche sui social la lieta notizia. In un'annata difficile, caratterizzata anche dal brutto infortunio, Iniesta ha scelto di continuare la sua esperienza nel Paese del Sol Levante. Fin qui ha totalizzato 77 presenze segnando 16 reti. "#8Here to stay", questo il motto scelto dal club per annunciare la bella news che farà senza dubbio felici i tifosi nipponici.