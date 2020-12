Iniesta sicuro: “Xavi allenerà il Barcellona. Spero che…”

Solamente poche ore fa, la brutta notizia dell’intervento per risolvere uno strappo muscolare al retto femorale della gamba destra. Adesso, Andres Iniesta torna a parlare di calcio giocato e, anche se non a livello personale, lo fa dicendo la sua sulle vicende di casa Barcellona ed in modo particolare su quello che, secondo lui, sarà il futuro tecnico blaugrana. In un’intervista rilasciata ad Al Kaas, l’Illusionista ha parlato della possibilità di andare un giorno dall’ex compagno Xavi in Qatar, ma anche della possibilità di vedere l’ex collega dirigere un giorno proprio la squadra blaugrana.

Iniesta: futuro e Xavi

“Ho ottimi rapporti con Xavi, mi parla tanto del Qatar. Sa che le cose stanno andando bene per me in Giappone, non so quale sarà il mio futuro”, ha detto Iniesta sulla possibilità di andare dall’ex compagno. “Per ora voglio divertirmi e continuare a giocare a calcio, mi sento bene e sono felice in Giappone”.

E passando all’ex collega in maglia blaugrana: “Xavi futuro allenatore del Barcellona? Dipende da lui e dal Barcellona ovviamente. Un giorno si incontreranno, non so quando ma ho fiducia che questo accadrà. Ha le potenzialità per allenare una squadra così. Spero che la situazione migliori e che il club torni a essere stabile con le prossime elezioni. Stiamo cercando di ritrovare la normalità, perché le cose per il momento non vanno bene. Certo, il Barcellona è sempre chiamato a vincere titoli. I soci eleggeranno il miglior presidente possibile per il club; indipendentemente da chi sarà, auguro al Barcellona che tutto torni alla normalità, questo è ciò che vuole ogni giocatore del Barcellona”.