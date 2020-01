Iniesta, sirene dalla MLS: lo cerca il LA Galaxy

Los Angeles chiama, Iniesta cosa risponde? Dalla Spagna sono sicuri: i LA Galaxy, ex squadra di Zlatan Ibrahimovic, vorrebbero l’ex Barcellona.

Secondo quanto riporta Sport, la squadra di MLS non ha ancora rinunciato al grande sogno di poter contare su Andrés Iniesta. In queste ore i Los Angeles Galaxy sarebbero tornati alla carica con un’offerta importante per convincere il campione spagnolo, attualmente in Giappone, in forza al Vissel Kobe, a lasciare l’Asia e intraprendere una nuova avventura negli States a 35 anni.