Iniesta torna sulla rivalità Ronaldo-Messi: “Sono stati eccezionali…”

RONALDO E MESSI: "Sono e sono stati dei giocatori eccezionali, unici nel loro genere. Hanno battuto tutti i record possibili e continuano a farlo tutt'oggi. La rivalità tra loro è stata positiva non solo per loro stessi, ma anche per il Real Madrid e il Barcellona" ha dichiarato Andrès Iniesta ai microfoni di ADSport. Il centrocampista ricorda con piacere i bei tempi della sua carriera, forse anche con un pizzico di nostalgia, come tutti noi tifosi d'altronde. Ora lui gioca all'Emirates, negli Emirati Arabi Uniti, mentre Cristiano Ronaldo e Messi sono rispettivamente all'Al Nassr e Inter Miami. Uno in Arabia l'altro in America, ma non sarà la distanza a mettere fine a questa rivalità.