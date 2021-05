Iniesta ‘vota’ Barcellona: “Può vincere la Liga”

Parla l'ex centrocampista dei catalani sulla battaglia per vincere la Liga

Che Andres Iniesta abbia da sempre il Barcellona nel cuore è un fatto noto e che adesso vesta i panni del tifoso blaugrana non devo dunque stupire. L'Illusionista, attuale centrocampista del Vissel Kobe in Giappone, ma storico ex blaugrana, ha parlato ad un evento telematico organizzato da LaLiga delle possibilità della sua ex squadra di trionfare in campionato. Per il classe 1984, Messi e compagni porteranno a casa il successo. Come riporta Marca, lo spagnolo ha commentato: "Penso che il Barcellona abbia le capacità di vincere la Liga. Possono farlo. Ogni gara è sempre più difficile ma vincendole tutte vinceranno la Liga che questa stagione è stata molto combattuta e competitiva".