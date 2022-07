Insigne, che sfortuna: si fa male e rinvia esordio col Toronto

Prosegue il momento negativo del Toronto FC , nuova squadra di Lorenzo Insigne e Domenico Mimmo Criscito. Sono già due le sconfitte di fila e adesso, per il club è arrivata anche un'altra brutta notizia: l' infortunio dell'attaccante italiano che ancora non ha fatto il proprio debutto.

Per l'ex Napoli, infatti, un risentimento muscolare al polpaccio ed esordio rimandato dopo che ci si aspettava di vederlo in campo nella notte italiana tra sabato e domenica contro il San Jose Earthquakes.

Ad annunciare il forfait di Insigne è stato il tecnico Bob Bradley in conferenza come riportato da Goal: "In campo non stava bene, quindi ha lasciato la seduta. Ci vorrà un po' di tempo per recuperarlo. Credo che una data realistica sia il 23 luglio, anche se c'è la speranza che tutto possa risolversi più velocemente".