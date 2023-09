Insigne fa arrabbiare i tifosi del Napoli: “Messi il migliore della storia”

Come si fa a dimenticare le proprie origini? E' questa l'accusa mossa da diversi tifosi del Napoli nei confronti dell'ex azzuurro Lorenzo Insigne. L'attaccante, ora in America al Toronto, ha di recente condiviso una foto che lo ritrae vicino a Lionel Messi con tanto di descrizione: "Con il migliore della storia del calcio". Un affronto che i support partenopei non hanno gradito, rivendicando il ricordo di Diego Armando Maradona, un simbolo per la città e per la storia del club. Insigne, comprendendo l'errore, ha poi sottolineato: "Ci sono alcune fedi che vanno al di là del calcio giocato, Maradona è inciso nel cuore e sulla pelle di tutti noi napoletani. Non era mia intenzione fare alcun tipo di paragone. Il mio unico DIOS10 è e sarà sempre Diego Armando Maradona".