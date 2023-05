Insigne trascina Toronto: due assist, vittoria e premio MVP

La partita con il DC United di Wayne Rooney era quindi importantissima per mettere a tacere le polemiche e, al netto della mancata convocazione di Bernardeschi, è stato l'altro italiano a prendersi sulle spalle la squadra.

Prima un assist su calcio d'angolo per Kerr, successivamente quello con passaggio rasoterra per Thompson. Al termine del match tutti i compagni si sono abbracciati col Toronto che ha celebrato la grand eprova di Lorenzo, tornato, per l'occasione, Magnifico...