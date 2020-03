Insulti a Jesse Lingard durante il match con il Derby County, lo United indaga

Nonostante la netta vittoria sul Derby County, la serata di giovedì è sicuramente da dimenticare per Jesse Lingard. L’attaccante inglese dei Red Devils ha subito pesanti insulti dopo il match vinto 0-3 dai suoi. Secondo quanto riportato da SkySports, il 27enne è stato pesantemente insultato durante il tragitto al pullman della squadra.

INDAGINE – Sui social in queste ore circola un video che testimonia la violenza verbale nei confronti del giocatore. Non si sa se chi insultava fosse tifoso della squadra di casa o meno. Quel che è certo è che lo United vuole andare fino in fondo a questa storia e per questo motivo la squadra allenata da Solskjaer ha fatto partire un’indagine per cercare di risalire al colpevole. All’operazione parteciperà anche la polizia del Derbyshire. Il colpevole ha le ore contate.