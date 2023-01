Insulti a Malinovskyi dopo abbraccio al russo Golovin. La moglie lo difende

Il centrocampista ucraino del Marsiglia Ruslan Malinovskyi, dopo la fine del match contro il Monaco ha stretto la mano e abbracciato i giocatori avversari compreso il russo Alexander Golovin. Social scatenati contro l'ex Atalanta definito un traditore. Addirittura gli è stata ricordata la sua amicizia con Alexej Miranchuk, con il quale ha giocato la scorsa stagione con l'Atalanta. “Voglio scusarmi con gli ucraini. Capisco che sarebbe meglio non salutarlo, ma è successo che è venuto verso di me. Dopo la partita, tutti i giocatori si stringono la mano e io l'ho fatto in modo puramente meccanico. Negli sport individuali non giocherei mai contro un atleta russo, poiché sostengo pienamente l'allontanamento dei russi dalle competizioni internazionali ", ha scritto Malinovskyi sul suo social network.

La moglie scende in campo - Ma le scuse non sono bastate per calmare le acque, tanto che a difesa del marito è intervenuta la moglie di Malinovskyi che ha scritto un messaggio sui social: “In primo luogo, non si è abbracciato, ma lo ha incrociato sul campo dopo la partita. Il giocatore del Monaco ha salutato e Ruslan ha risposto. Non vedo niente di strano. I veri fan non lo diranno mai che mio marito è un traditore. Tutti coloro che calunniano, insultano, saranno semplicemente inseriti nella lista nera. Non permetterò a nessuno di screditarlo ", ha scritto Roxana Malinovskaya nel suo post sui social network.