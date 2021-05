Insulti razzisti a Rashford, Hamilton: “Imperdonabile”

Hamilton ha difeso Rashford per gli insulti razzisti a seguito della sconfitta in finale di Europa League

Serataccia per Marcus Rashford. Dopo aver perso la finale di Europa League contro il Villarreal dopo la bellezza di 22 rigori, l’attaccante inglese del Manchester United è stato vittima di ripetuti episodi di razzismo sui social, come ha spiegato lo stesso giocatore attraverso un tweet: “Mi sono arrivati almeno 70 insulti razzisti sui miei account social. Per coloro che lavorano per farmi sentire peggio di quanto già io faccia, buona fortuna”.