Insulti razzisti e minacce di morte dopo il k.o. del Manchester United contro lo Sheffield: lady Martial pubblica i messaggi sui social

Caos in casa Manchester United dopo che Anthony Martial e Axel Tuanzebe sono stati presi di mira da insulti razzisti e minacce di morte a seguito del k.o. dei Red Devils contro lo Sheffield United. Oltre che i calciatori, anche le famiglie hanno subito lo stesso trattamento.

A far discutere è senza dubbio la moglie di Martial, Melanie Da Cruz, che ha deciso di non avere paura pubblicando diverse stories su Instagram con i messaggi ricevuti.

Lady Martial non ci sta e pubblica i messaggi

La moglie di Martial ha voluto prendere una posizione molto forte rispetto alle minacce ricevute, pubblicando alcuni dei messaggi che le sono arrivati su Instagram, “Dì al tuo fottuto marito, fidanzato o qualsiasi altra cosa di andarsene da Manchester o lo faremo uccidere”, ha mostrato la donna nelle sue stories. “Dovete andare via per non mettere in pericolo la vostra vita”. L’ultima storia ancora visibile, invece, vede dei messaggio a sfondo razzista in riferimento alla donna, a Martial e al loro figlio”.

Sempre via social Melanie Da Cruz ha voluto spiegare anche in inglese – lei ha sempre parlato in francese – quanto accaduto dato che molti sui seguaci sono di nazionalità britannica. Il Manchester United, dal canto suo, aveva già preso posizione condannando gli abusi subiti dai suoi tesserati e dalle loro famiglie.