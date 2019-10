Inter, Icardi conquista Parigi: feeling col gruppo e riscatto possibile…

Dopo la buona prova contro il Nizza, i giornali sono tutti per lui. Mauro Icardi ha conquistato Parigi e il Paris Saint-Germain. L’attaccante argentino dell’Inter, in prestito ai campioni di Ligue 1, potrebbe essere riscattato al termine della stagione.

L’ennesima uscita positiva del classe 1993 starebbe convincendo i vertici societari a pensare seriamente ad investire i 70 milioni di euro del riscatto fissati con l’Inter per l’attaccante. Terzo gol con i parigini e altro assist per un compagno. I numeri parlano per Icardi e anche il feeling con i compagni sembra essere ottimo, cosa che non gli accadeva da tempo. A Parigi, specie se Cavani dovesse salutare al termine di questa stagione, avrebbero pronto il centravanti del futuro che formerebbe con Mbappé, Di Maria e Neymar, un reparto avanzato incredibile. Il riscatto, dunque, non è poi così improbabile e l’Inter, chiaramente, ci spera…