L’ex difensore dell’Inter Lucio ha annunciato la fine della sua carriera professionale all’età di 41 anni. “Oggi è un giorno speciale per me”, ha dichiarato il brasiliano in un’intervista sul programma sportivo di Globo Esporte. Tuttavia, l’ultimo campione del mondo in attività del Brasile 2002 non vuole ritirarsi completamente dal calcio.