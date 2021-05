Inter Miami, altro rinforzo di lusso: David Luiz per la prossima stagione

Davi Beckham pensa al brasiliano per la difesa della sua squadra

Potrebbe esserci un altro acquisto di lusso per l' Inter Miami di David Beckham. L'ex Spice Boy sta construendo una squadra assolutamente competitiva e, in vista di questa estate, sta preparando l'affondo per il centrale difensivo David Luiz .

L'esperto difensore dell'Arsenal, con un passato al Psg e al Chelsea, sarebbe stato individuato come rinforzo per migliorare la squadra di MLS. Come riportato dalla BBC, infatti, il difensore brasiliano, in scadenza di contratto con i Gunners ha incontrato nelle scorse ore i dirigenti del club per fare il punto della situazione circa l’addio. Per David Luiz si prospetta una nuova avventura importante con lo sbarco in MLS. All’Inter Miami, il difensore troverà giocatori del calibro di Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain.